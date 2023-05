Soudan : l'ONU alerte sur une situation "sans précédent"

Par ailleurs, le pillage massif des bureaux et des entrepôts humanitaires a "épuisé la plupart" des stocks. Un premier avion chargé de huit tonnes d'aide et qui devrait permettre de soigner 1500 personnes a atterri dimanche à Port-Soudan, à 850 km de la capitale, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Mais l'ONU continue à chercher "des moyens rapides pour acheminer et distribuer" des provisions supplémentaires, a expliqué le haut responsable, selon qui la "solution évidente" est de "cesser le combat".

Depuis le 15 avril, le conflit oppose l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et son numéro deux, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les Forces de soutien rapide (FSR), paramilitaires redoutés. Au total, cette impitoyable guerre de pouvoir a fait 528 morts et près de 4600 blessés, selon des chiffres officiels. Un bilan qui serait largement sous-évalué.