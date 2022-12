Qatargate au Parlement européen : les aveux partiels d’Eva Kaili en audition

Et tandis que le père d’Eva Kaili a été interpellé avec une valise pleine de billets, cette dernière a avoué lui avoir ordonné de cacher l’argent au moment de la visite de la police. L’ancienne vice-présidente aurait également "tenté d’avertir Panzeri et deux eurodéputés de la présente enquête" suite à l’arrestation de son mari, écrivent alors les enquêteurs dans le PV. Ce qui justifie, selon eux, son arrestation et sa détention.

Voilà quatre mois que la justice fédérale belge mène ses investigations grâce aux informations récoltées pendant plus d’un an par la Sureté fédérale, les services de renseignement. Ils avaient notamment placé sur écoute l’ancien élu Antonio Panzeri. Au total, quatre personnes ont été arrêtées le 9 décembre dans ce vaste coup de filet orchestré par la police belge et les auditions se poursuivent.