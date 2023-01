"Sous le turban, la plage" : de nouvelles caricatures de Charlie Hebdo sur Khamenei déclenchent la colère de l'Iran

Pour Téhéran, cette édition spéciale est perçue comme un nouvel affront. "L'acte insultant et indécent d'une publication française en publiant des caricatures contre l'autorité religieuse et politique ne restera pas sans réponse efficace et ferme", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian sur Twitter. "Nous ne permettrons pas au gouvernement français de dépasser les bornes. Il a définitivement opté pour la mauvaise voie", a-t-il ajouté.

De son côté, Charlie Hebdo assume cette nouvelle provocation. "Les caricatures du Guide suprême que nous avons reçues sont un peu le prolongement de ce que les dessinateurs assassinés de Charlie ont toujours dénoncé", a estimé Riss, le rédacteur en chef, dans son éditorial. Selon ce dernier, les dessins "ont le mérite d’avoir bravé l’autorité que prétend être le guide supposé suprême, ainsi que la cohorte de ses serviteurs et autres spadassins. Il n’y a bien évidemment pas de prix à gagner, car attribuer une première place, une deuxième et une troisième, reviendrait à dévaloriser les autres dessins. Et puis quelle récompense serait à la hauteur du courage de dire non à des tyrans religieux ?"