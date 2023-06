Sous-marin disparu près du Titanic : un ancien passager raconte son excursion à bord du Titan

Le scénariste et producteur de la série américaine Les Simpsons décrit en détail le voyage pour se rendre sur le site où gît le mythique paquebot, à quelque 3800 mètres de profondeur. "On se laisse tomber comme une pierre pendant deux heures et demie", se souvient Mike Reiss, cité par le journal américain. Des sandwichs et de l'eau étaient disponibles à bord mais la plupart des passagers n’y ont pas touché, trop absorbés par le spectacle qui s’offrait à eux et aussi pour éviter d’être contraints d’utiliser les toilettes rudimentaires qui se trouvent à bord.

Pendant l’excursion, le submersible a été dévié de sa trajectoire sous l’effet des courants sous-marins. La boussole "agissait de façon très bizarre" et le pilote savait seulement que l’engin se trouvait à environ 500 mètres de l'endroit où il aurait dû être, relate-t-il. "Vous êtes dans une telle obscurité que vous ne savez pas où [l'épave] va se trouver", souligne-t-il. Une fois arrivé sur le site, chaque passager a droit à une photo devant l’épave visible depuis l'unique hublot situé à l’avant de l’appareil, dont la taille correspond à celui d’une machine à laver, dit-il. Puis, au bout de trois heures, l’engin a repris sa route vers la surface.