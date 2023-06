Sous-marin disparu : le Titan, ce mini-submersible dont la sécurité pose de plus en plus de questions

Au moins quarante-six personnes ont voyagé à bord du Titan jusqu'au site de l'épave du Titanic en 2021 et 2022, selon des documents que la société a déposées auprès d'un tribunal de district américain à Norfolk, en Virginie, qui supervise les affaires concernant l'épave du Titanic. Sur son site internet, OceanGate indique que, par sécurité, le submersible dispose de sept systèmes de secours lui permettant de remonter à la surface, dont des sacs de sable et des tuyaux en plomb qui tombent et un ballon gonflable.