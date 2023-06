Sous-marin touristique disparu près du Titanic : à quoi ressemble-t-il ?

Conçu et fabriqué par OceanGate, en collaboration avec des experts de la Nasa, de Boeing et de l'Université de Washington, l'engin peut descendre jusqu’à une profondeur de 4000 m et résister à une pression de 400 bars. À la différence des bathyscaphes et sous-marins des grandes profondeurs qui sont généralement construits en acier ou en titane, le Titan utilise une combinaison de fibre de carbone et de titane. Un type de construction qui, selon la société, garantit la légèreté du vaisseau, sous les 10 tonnes.