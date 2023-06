Sous-marin Titan disparu : "Implosion catastrophique", débris... Ce que l'on sait

Le patron d'OceanGate, Stockton Rush, l'homme d'affaires britannique Hamish Harding, l'ancien plongeur et militaire de la marine Paul-Henri Nargeolet, le magnat pakistano-britannique Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman, ont tous embarqué à bord du Titan dimanche après avoir déboursé 250.000 dollars afin de mener une exploration des restes de ce qui fut l'une des plus grandes catastrophes maritimes du XXe siècle. Le submersible devait atteindre l'épave du Titanic, qui gît à près de 4000 mètres de profondeur. À 4h du matin, dimanche, le Titan a amorcé sa descente et devait refaire surface sept heures plus tard. Mais à 5h45, le contact avec l'équipage a été perdu. C'est le lendemain, à minuit et demi, que le signal du sous-marin a disparu.