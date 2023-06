Sous-marin Titan : les théories complotistes les plus folles sur le Titanic refont surface

Un doute qui s'installe plus d'un siècle après le naufrage du transatlantique disparu dans l'océan. Si les théories ne sont pas inédites, cette fois-ci, elles sont mixées, imagées et diffusées sur TikTok. Jusqu'à devenir virales. À l'instar d'une vidéo qui affirme que le "Titanic n'a jamais vraiment coulé". Supprimée par la plateforme après avoir été vue près de dix millions de fois, elle a été reprise par une dizaine d'autres comptes. Musique mystérieuse en fond sonore, voix automatisée et graphiques lissés, les clips reprennent la théorie déjà largement réfutée selon laquelle les ruines au fond de la mer n'appartiennent pas au Titanic, mais à un autre navire de l'entreprise. Déjà présente dans des ouvrages publiés en 1996, cette rumeur veut que l'entreprise de construction du Titanic l'ait échangé en cachette par un autre modèle, plus vieux et décrépi, L'Olympic. Il aurait été décidé de le couler intentionnellement dans le cadre d'une vaste tentative de fraude à l'assurance.