Sous-marin : un après avoir rompu le "contrat du siècle" avec la France, l'Australie dans l'impasse ?

Dans ce dossier, la Suède pointe le bout de son nez, rapporte Le Figaro. Mais cette situation attire aussi l'attention... De la France. "L’Australie a un besoin et il est normal que la France essaie de saisir cette opportunité. Nous avons des compétences, des savoir-faire de haute qualité. Ce n’est pas pour rien qu’on avait signé ce contrat avec l’Australie", confie au quotidien la députée Anne Genetet (Renaissance), par ailleurs secrétaire de la commission défense.

Des négociations auraient d'ailleurs déjà eu lieu entre les représentants français et australiens, avec la proposition de fournir 4 sous-marins. Ils seraient cette fois produits dans l'Hexagone, contrairement aux 12 qui étaient prévus dans le contrat rompu l'an passé. Si l'Australie cherche à assurer un maintien de ses capacités de défense, elle pourrait tout à fait profiter de ce contretemps couteux pour tenter de réchauffer ses relations diplomatiques avec Paris. On se souvient en effet que la ministre des Armées de l'époque, Florence Parly, avait réagi en évoquant une remise en cause de "la parole donnée". Pour son collègue Jean-Yves le Drian, aux Affaires étrangères, il s'agissait alors d'un mélange de "mensonge, duplicité et mépris".