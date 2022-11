Sous-marins : l'offre de la France à l'Australie "reste sur la table", affirme Emmanuel Macron

La crise avec l'Australie a fortement mis à mal la stratégie "Indopacifique" de la France, qui compte de nombreux territoires et espaces maritimes dans la région et entend y avoir une place. Le président Macron va tenter de relancer ces ambitions stratégiques lors du sommet de l'Apec à Bangkok, où il est le premier chef d'État européen invité. "Dans cette région très contestée, qui est le théâtre d'une confrontation entre les deux premières puissances mondiales, [...] notre stratégie est : défendre la liberté et la souveraineté, des équilibres préservant les libertés maritimes, des échanges culturels équilibrés, des échanges économiques, et le développement de technologies sans qu'un modèle hégémonique ne l'emporte."