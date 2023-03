Sous-marins d'attaque : États-Unis, Australie et Royaume-Uni dévoilent leur ambitieux programme

Les annonces faites jeudi ne donnent pas de chiffre ni de répartition précise des coûts, en particulier en ce qui concerne la somme que devra débourser l'Australie. On sait néanmoins que les sous-marins à propulsion nucléaire sont difficiles à détecter, peuvent parcourir de grandes distances pendant de longues périodes et peuvent embarquer des missiles de croisière sophistiqués. Ce programme représente pour les Etats-Unis "un engagement sur des décennies, et peut-être même un siècle", a dit le conseiller. L'objectif, a-t-il assuré, n'est pas "de partir en guerre" mais "de dissuader tout conflit".

Interrogé à plusieurs reprises sur les critiques de la Chine, il a assuré que Washington avait déjà abordé le sujet directement avec Pékin, et ne prenait personne par surprise. "Nous sommes très sereins à propos de la manière dont nous avons conçu l'alliance AUKUS", a assuré Jake Sullivan, pour qui le but des Etats-Unis est d'assurer "la paix et la stabilité dans la région indo-pacifique".