SpaceX : 3 hommes d'affaires de retour sur Terre après 15 jours dans l'ISS

Pour y participer, les hommes d'affaires Larry Connor, Mark Pathy et Eytan Stibbe ont chacun payé des dizaines de millions de dollars. Ils ont décollé le 8 avril dernier pour une mission qui devait initialement durer huit jours, mais les mauvaises conditions météorologiques ont empêché l'appareil de repartir, les obligeant à rester 15 jours dans l'ISS.

"Merci encore pour tout le soutien pendant cette aventure, qui a duré plus longtemps et été encore plus exaltante que prévu", a déclaré Michael Lopez-Alegria, le commandant de la mission, au moment du départ.