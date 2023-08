Baisé forcé : la fédération espagnole de foot qualifie de "mensonges" les accusations contre Luis Rubiales

Plus tôt dans la soirée, l'internationale espagnole Jenni Hermoso avait dit s'être sentie "victime d'une agression" lorsqu'elle a été embrassée par le président de la fédération espagnole de football, dimanche 20 août, lors de la remise des médailles de championnes du monde à Sydney, en Australie. "Je me suis sentie vulnérable et victime d'une agression, d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de ma part", a déclaré la numéro 10 espagnole dans un long message diffusé ce vendredi sur les réseaux sociaux, démontant ainsi la défense de Luis Rubiales.