Sri Lanka : le président fuit aux Maldives, le pays déclare l'état d'urgence

Cette situation ne convient néanmoins pas à la population. Le Premier ministre est, lui aussi, contesté par les manifestants qui campent devant le Secrétariat présidentiel depuis plus de trois mois. Le Sri Lanka a presque épuisé ses réserves d'essence. Le gouvernement a ordonné la fermeture des bureaux non essentiels et des écoles afin de réduire les déplacements et d'économiser du carburant. Le pays est donc sous tension. Ce mercredi, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants devant les bureaux du Premier ministre.