Starlink : Musk ne voudrait plus payer pour fournir Internet à l'Ukraine

Un bras de fer Musk-Pentagone ? Selon CNN, le patron de SpaceX a demandé au gouvernement américain de financer le coût de Starlink. Ce système de connexion internet par satellite est en effet gracieusement offert à l'Ukraine par le géant américain. Sauf que la note ne cesse d'augmenter : elle devrait atteindre les 400 millions de dollars sur les 12 prochains mois.

"Nous ne sommes plus en position d'offrir plus de terminaux à l'Ukraine, ou de financer l'usage des terminaux existants pour une durée indéterminée", a ainsi affirmé le directeur des ventes dans un courrier envoyé en septembre. Selon CNN, un kit Starlink - contenant une parabole - coûte entre 1500 et 2500 dollars l’unité. À cela s'ajoute un forfait de 500 dollars par mois (même si le groupe d'Elon Musk assure fournir par solidarité avec Kiev un service équivalent à 4500 dollars par mois). Selon Starlink, entre 20.000 et 25.000 paraboles ont été données aux Ukrainiens. L’entreprise aurait avancé 100 millions de dollars.