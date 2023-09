États-Unis : une grève inédite démarre dans trois grandes usines automobiles

Les négociations, qui avaient commencé il y a deux mois dans le but d'élaborer les nouvelles conventions collectives pour quatre ans, se soldent donc par un échec. L'UAW réclamait notamment un relèvement des salaires de 36% sur quatre ans, alors que les trois géants automobiles n'ont pas été plus loin que 20% (Ford), selon le leader syndical. Les trois groupes ont aussi refusé d'accorder des jours de congés supplémentaires et d'augmenter les retraites, assurées par des caisses propres à chaque entreprise. Ford avait pourtant qualifié l'offre qu'il avait faite au syndicat il y a plus de deux jours "d'historiquement généreuse avec d'importantes hausses salariales" et d'autres avantages.

Lors de la dernière grève du secteur, en 2019, la protestation avait duré six semaines et seul le groupe GM avait été affecté. Mais cette fois-ci, la donne pourrait changer. "Consommateurs et concessionnaires sont, en général, relativement protégés des effets d'une grève courte", a expliqué le vice-président du cabinet de conseil Anderson Economic Group (AEG), Tyler Theile. Mais avec des stocks représentant un cinquième de ceux que possédait l'industrie en 2019, ils "pourraient être touchés beaucoup plus rapidement" qu'il y a quatre ans, selon lui.