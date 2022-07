Steve Bannon, ex-conseiller de Trump, reconnu coupable d'entrave à l'enquête sur l'assaut du Capitole

Le jury d'un tribunal fédéral de Washington a délibéré pendant moins de trois heures, vendredi, pour conclure à la culpabilité de l'homme de 68 ans sur les deux chefs d'inculpation qui pesaient contre lui. Sa peine sera déterminée plus tard. Il encourt entre un mois et un an de prison pour chaque chef d'accusation.

La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut contre le Capitole avait voulu connaître la nature des échanges entre Steve Bannon et Donald Trump dans les jours précédant le 6 janvier. Les parlementaires avaient assigné Steve Bannon à témoigner et à produire des documents. Il avait refusé, invoquant le droit des présidents à garder certaines conversations secrètes, ce qui lui avait valu d'être inculpé d'"entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès".

À l'ouverture des débats, mardi, la procureure Amanda Vaughn avait accusé Steve Bannon de se croire "au-dessus de la loi". L'avocat de Steve Bannon avait dénoncé des poursuites politiques.