Au cœur du procès qui a valu à Donald Trump une condamnation historique au pénal, l’ancienne star du X accorde sa première interview depuis le verdict. Auprès du tabloïd britannique Daily Mirror, elle martèle "avoir tout le temps dit la vérité". "Ce ne sera jamais fini pour moi", souligne aussi celle qui dit recevoir des menaces de mort des soutiens de l’ancien président.

Elle est celle qui a conduit Donald Trump au tribunal. Stormy Daniels a choisi la presse britannique pour réagir pour la première fois à la condamnation au pénal de l’ancien président américain, reconnu coupable de paiements dissimulés pour que l’ancienne star du X n’ébruite pas leur liaison.

L’actrice de 45 ans reconnaît auprès du Daily Mirror que témoigner devant la justice "était tellement intimidant, avec les jurés qui vous regardent". "Mais comme je l’ai déjà dit, j’ai tout le temps dit la vérité", insiste-t-elle.

Je dois toujours vivre avec cet héritage Stormy Daniels

À la barre, Stormy Daniels s’est défendue d’avoir menti pour de l’argent. Elle a raconté sa rencontre avec Donald Trump ayant mené en 2006 à une relation sexuelle "consentie" dont le "rapport de force" était "déséquilibré". Une relation que le septuagénaire, alors déjà marié à Melania Trump, nie avoir eue. Pour qu'elle garde le silence, la jeune femme a été payée 130.000 dollars juste avant la présidentielle de 2016. Un versement maquillé en frais juridiques qui a valu au milliardaire une condamnation historique pour ancien chef de l’État américain.

Même si elle estime que justice a été rendue, comme l’acteur Robert De Niro, Stormy Daniels estime que cette affaire lui collera à la peau pour le reste de sa vie. "Ce n'est pas fini pour moi, ce ne sera jamais fini pour moi", déclare-t-elle au tabloïd britannique. Trump a beau être déclaré coupable, "je dois toujours vivre avec cet héritage", poursuit l'ancienne actrice, de son vrai nom Stephanie Clifford, qui dit être la cible de menaces de mort des soutiens de Donald Trump.

Stormy Daniels se souvient avoir été "choquée" de la rapidité avec laquelle les jurés ont délibéré. Interrogée sur la peine que devrait recevoir Donald Trump, elle estime qu’elle devrait "non seulement correspondre au crime, mais aussi être juste et avoir un impact sur la personne concernée". "Qui sait ce que c’est pour Trump", lâche-t-elle avant de demander à ce qu’on "le mette en prison". "Je crois qu'il devrait être condamné à de la prison et des travaux d'intérêt général pour les moins favorisés, ou servir de sac de boxe bénévole dans un refuge pour femmes", a-t-elle ajouté. La sentence finale ne sera communiquée que le 11 juillet.