"Zéro-Covid" en Chine : l'application de traçage des déplacements va être retirée

C'est un nouveau symbole de la sortie de la stratégie zéro-Covid. La Chine a annoncé, ce lundi 12 décembre, le retrait de l'application utilisée pour tracer les déplacements des habitants et s'assurer qu'ils n'étaient pas dans une zone touchée par le Covid-19. Appelée "Carte des déplacements", cet outil, placé sous la responsabilité du gouvernement central, sera désactivé à partir de mardi, plus de deux ans après son lancement, selon un communiqué officiel.

L'application se basait sur le signal téléphonique et permettait à ses utilisateurs de prouver à leur interlocuteur (hôtel, bâtiment de bureau...) les lieux dans lesquels ils étaient durant les sept derniers jours. Si aucun de ceux-ci n'était placé à "haut risque", l'application affichait une flèche verte, synonyme de passage autorisé. Cette décision intervient moins d'une semaine après l'annonce par la Chine d'un assouplissement soudain et radical de sa politique "zéro Covid". Mercredi, elle avait notamment annoncé la fin des confinements à grande échelle et l'arrêt des placements systématiques des personnes testées positives dans des centres de quarantaine, des établissements décriés, au confort très variable.