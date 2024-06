58 streamers très suivis ont participé à une vaste levée de fonds en faveur des réfugiés et déplacés palestiniens, baptisée "Streamers 4 Palestinians". Cet événement, porté par la streameuse suisse Baghera Jones, a permis de récolter plus d'un million d'euros pour l'ONG Médecins du monde.

Plus d'un million d'euros. C'est ce qu'a réussi à récolter une cinquantaine de personnalités de la plateforme Twitch, entre le 31 mai et le 5 juin, "en soutien à la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie". "C'est inimaginable, merci encore pour votre soutien (...) en faveur du peuple Palestinien", a réagi ce jeudi sur X Baghera Jones, streameuse à l'origine de cette initiative suivie par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs.

"Je suis extrêmement émue de ce qu'on peut faire tous ensemble", a-t-elle ajouté. Les fonds seront reversés à l'ONG Médecins du monde. "On ne s'attendait pas à un résultat pareil", a réagi quant à lui Joël Weiler, directeur général de Médecins du monde. "On est super fiers d'être soutenus par cette communauté", a-t-il ajouté, saluant "le très bon esprit" autour de cette mobilisation "sur un sujet où il est difficile de discuter calmement".

Monté "dans l'urgence", selon Baghera Jones, "Streamers 4 Palestinians" a été lancé quelques jours après une frappe israélienne sur un camp de déplacés dans le sud de la bande de Gaza. Depuis vendredi 31 mai, de nombreux créateurs de contenu comme Horty, Zerator, Angle Droit, ou encore les journalistes Clément Viktorovitch et Samuel Etienne, se sont joints à cette collecte.

Si les streamers ont assuré des parties de jeux vidéo, des revues d'actualité ou encore des discussions avec leurs abonnés, ils ont également convié à leur chaine des membres de Médecins du monde pour répondre aux questions des internautes. Un événement similaire avait été organisé mi-mai. Porté par une douzaine de créateurs moins connus, "Stream for Palestine" avait récolté plus de 12.000 euros sur un week-end "pour des collectes de fonds destinées aux familles de Gaza".

Ces dernières années, de nombreux événements caritatifs ont été organisés sur Twitch. L'événement féministe "Et ta cause" est organisé chaque année depuis trois ans pour "sensibiliser sur les violences sexistes et sexuelles". Beaucoup ont battu des records de dons. On peut noter les 10 millions d'euros récoltés en 2022 pour des associations écologistes lors du marathon caritatif Zevent, ou encore les 2 millions d'euros récoltés à SpeeDons en mars, au profit là aussi de Médecins du monde.