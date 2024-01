Suède : la "reine des déchets" soupçonnée du "plus grand crime environnemental" du pays

Une vaste enquête est ouverte en Suède pour stockage illégal de déchets. Au cœur de celle-ci, la star autoproclamée du tri sélectif, Fariba Vancor.

Tout ceci ne serait qu’une gigantesque fraude. La justice suédoise enquête actuellement sur un vaste scandale de stockage illégal de déchets, considéré par le procureur comme le "plus grand crime environnemental" que le pays n’ait jamais connu. Au cœur des investigations débutées en 2020, la star autoproclamée du tri de déchets et la société NMT Think Pink, qui se considérait jusqu’alors comme "l'entreprise à la pointe du recyclage des déchets de construction". Elle a désormais fait faillite.

Des substances toxiques découvertes

Onze personnes sont aujourd’hui inculpées, soupçonnées d'avoir dissimulé des dizaines de milliers de tonnes d’ordures de manière illégale, dans une vingtaine de sites différents du centre du pays. Cinq sont poursuivies pour "délits environnementaux graves", cinq pour "délits environnementaux" et une dernière pour des faits de complicité, d’après la presse suédoise. Parmi elles donc, Bella Nilsson, une entrepreneuse s’étant fait connaitre comme la "reine des déchets" et répondant désormais au nom de Fariba Vancor.

Elle et son ancien mari sont accusés d’avoir géré un nombre considérable de déchets, bien plus que la moyenne autorisée, de les avoir enfouis ou stockés sans aucun tri ou broyage dans plusieurs sites, provoquant des incendies et exposant la population environnante à des effluves toxiques. Ainsi, des niveaux nocifs d'arsenic, de dioxine, de plomb, de zinc, de cuivre et de dérivés pétroliers ont été constatés sur les 21 sites concernés.

L’enquête a démarré il y a trois ans après que de la fumée a été observée au-dessus de Stockholm, la capitale suédoise, suite à l’incendie d’une décharge abandonnée et gérée par NTM Think Pink. Selon le Göteborgs-Posten, au moins 200.000 tonnes de déchets auraient été déversées par l'entreprise, mais l'enquête préliminaire, qui compte plus de 4500 pages, devrait livrer une estimation plus précise. Le procès devrait durer plusieurs semaines, au cours duquel plus de 150 personnes seront entendues.