Suède : la droite et l'extrême droite au pouvoir après une victoire sans précédent

Les Démocrates de Suède (SD) sortent grands vainqueurs des élections, avec 20,5% des voix (+ 11 sièges par rapport à 2018) et un nouveau rang de deuxième parti du pays. "Maintenant le travail commence pour faire que la Suède soit bien de nouveau", a réagi son leader Jimmie Åkesson sur Facebook, promettant d'être une "force constructive et d'initiative". Héritier d'un groupe néonazi à sa création en 1988, le parti d'extrême droite s'est peu à peu banalisé dans le paysage politique suédois, entrant au parlement en 2010 avec 5,7%, puis grimpant à chaque élection, sur fond de forte immigration et de problèmes de gangs criminels en Suède.

Bien que les SD soient le premier parti de la majorité des droites, son dirigeant n'est pas en mesure d'avoir le soutien des trois autres partis pour devenir Premier ministre, poste promis à Ulf Kristersson. Un des points les plus compliqués concerne l'ambition affichée par le parti d'extrême-droite de faire partie du gouvernement. Les trois partis de droite traditionnelle (Modérés, chrétiens-démocrates et Libéraux) y sont défavorables. Le scénario le plus probable selon les analystes est que les SD, bien que le plus gros parti des quatre, appuie seulement le gouvernement au parlement, sans en faire directement partie. "Le processus prendra le temps qu'il faudra", a dit Jimmie Åkesson mercredi.