Suède : le manège d'un parc d'attractions déraille, un mort et neuf blessés

Un accident mortel dans l'un des plus célèbres parcs d'attraction suédois. Dimanche 25 juin, une personne a été tuée dans le déraillement d'un train circulant sur l'une des montagnes russes du parc d'attractions Gröna Lund, dans la capitale suédoise Stockholm. Neuf autres personnes ont été blessées, selon la direction du parc et la police locale.

Sur les neuf personnes blessées et hospitalisées figurent plusieurs enfants, a indiqué lors d'une conférence de presse Jan Eriksson, le PDG de Gröna Lund. "C'est un triste jour", a-t-il dit, soulignant que le parc, ouvert il y a 140 ans, fermera ses portes pendant au moins sept jours.

L'accident s'est produit vers 11h30 dimanche, sur le manège Jetline. Une partie de l'avant du train s'est partiellement détachée avant que le train ne s'arrête au milieu de la voie et que la voiture en question penche dans le vide. Quatorze personnes étaient à bord du manège au moment de l'accident. Une enquête a été ouverte, a précisé une porte-parole du parc. "Nous avons reçu l'alerte vers 11h39, une montagne russe a déraillé et plusieurs personne sont blessées", a expliqué à l'Agence France-Presse Håkan Eriksson des services de secours de la capitale suédoise. Police et ambulance ont été dépêchés sur place.