Suède : record de morts par armes à feu en septembre, le recours à l'armée envisagé face à la guerre des gangs

Une armée appelée en renfort, des morts par dizaines et des fusillades quasi quotidiennes : la Suède s'enfonce toujours un peu plus dans la guerre des gangs. Le mois de septembre a particulièrement marqué les esprits dans le pays scandinave, avec 12 décès recensés, devenant ainsi le plus meurtrier des quatre dernières années.

La journée de mercredi illustre le fléau auquel font face les autorités. Une première fusillade a eu lieu dans une banlieue aisée au sud de Stockholm peu avant 19h, entrainant la mort d'un jeune homme à côté d'un terrain de sport où des enfants s'entraînaient. Une deuxième a eu lieu quelques heures plus tard, vers minuit, dans une autre banlieue de la ville, faisant deux blessés, dont l'un a fini par succomber. Enfin, dans la nuit de mercredi à jeudi, un engin explosif a tué une jeune femme de 25 ans dans les environs d'Uppsala.