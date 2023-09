Suède : une autoroute s'effondre sur une centaine de mètres, des véhicules renversés et trois blessés légers

Les images, impressionnantes, montrent une large et longue brèche dans le goudron et des camions pris au piège. Une autoroute s'est effondrée ce samedi sur plus d'une centaine de mètres à Stenungsund, près de Göteborg, dans le sud-ouest de la Suède. Plusieurs véhicules ont été renversés et trois personnes ont été transportées à l'hôpital pour des "blessures légères".

Le glissement de terrain, qui s'est produit peu avant 2h du matin, "a touché une dizaine de véhicules, une zone forestière et une zone commerciale comprenant une station-service et un restaurant rapide", a indiqué Daniel Lyckelid, un responsable des services d'urgence de la région de Göteborg dans un communiqué. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur un éventuel lien avec un chantier de construction voisin.