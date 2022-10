Suède : sueurs froides dans un zoo, obligé de fermer après l'évasion du serpent "Houdini"

Le terrarium du zoo a accueilli des cobras royaux pendant près de 15 ans, mais il n'aura fallu que quelque jours pour le nouveau locataire pour trouver une porte de sortie, a ajouté Jonas Wahlström. "Ça doit être un petit malin", a-t-il dit amusé. Selon lui, "Houdini" bénéficiait d'un avantage sur les anciens locataires : le personnel a récemment remplacé les lampes au-dessus du terrarium par des ampoules à basse consommation. "Les anciennes lampes étaient trop chaudes, ce qui gardait les serpents éloignés", indique-t-il. "Maintenant ce n'est plus du tout chaud et le nouveau cobra royal s'en est rendu compte. Il a mis sa tête entre l'ampoule et la fixation de la lampe et a réussi à se hisser vers la sortie."

Selon Aftonbladet, ce n'est pas le premier incident qui survient dans ce parc : en 2019, un homme de 79 ans tenait un discours dans le cadre d'une fête privée organisée au zoo, quand il a été mordu par un crocodile. Transporté à l'hôpital, il avait dû y être amputé du bras.