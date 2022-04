Emeutes, blessés, Corans brûlés : que se passe-t-il en Suède ?

Ce dimanche, un autre rassemblement de "Ligne dure" était prévu. Mais, face à la pression des manifestants, Rasmus Paludan y a finalement renoncé. D'après les services de santé cités par l'agence locale TT, dix personnes ont été hospitalisées avec des blessures légères suite à ces affrontements ainsi que des heurts similaires dans la ville voisine de Linköping, où le groupuscule a également renoncé à se réunir.

La visibilité de la formation d'extrême-droite et de ces affrontements a pris une ampleur nationale en Suède. Et même par-delà les frontières du pays. La diplomatie irakienne s'en est mêlée : Bagdad a mis en garde contre les "graves répercussions" de cette affaire sur les "relations entre la Suède et les musulmans en général, que ce soit dans les pays musulmans ou arabes, ou dans les communautés musulmanes en Europe". Dimanche, Bagdad a convoqué le chargé d'affaire suédois en Irak, estimant que l'intention de brûler une copie du Coran est un acte "provocateur pour les sentiments des musulmans et offensant pour ce qu'ils ont de sacré".