Une fortune inexpliquée : les comptes de l'ami violoncelliste de Vladimir Poutine intriguent la justice suisse

Depuis l'annonce de ce procès, la presse suisse s'interroge. Et pose une question : le violoncelliste aurait-il agi avec ces comptes comme un "homme de paille" au profit du président russe et de son entourage ? Les auditions des prévenus sont très attendues. Costumes sombres et cravates, ces quatre hommes, trois Russes et un Suisse dont l'identité ne peut être dévoilée en raison du droit local, se sont présentés mercredi au tribunal de district de Zurich, la capitale financière de la Suisse. Tous rejettent les accusations, et risquent sept ans de prison avec sursis.

Au moment où les comptes ont été ouverts, des doutes entouraient déjà la provenance des sommes perçues par le chef d'orchestre. Une des questions étant notamment de savoir comment un artiste pouvait disposer d'une telle fortune, a souligné le juge qui a demandé aux accusés pourquoi ils n'avaient pas procédé à des vérifications. "Je rejette les accusations", a déclaré le directeur général de la banque. "Pour moi, personnellement, c'est une situation extraordinaire", a-t-il ajouté, expliquant qu'une condamnation marquerait "vraiment la fin de (sa) carrière".