Suisse : un responsable de la vaccination enlevé par un complotiste

L'affaire locale prend une tout autre tournure. En mars dernier, un homme avait été brièvement enlevé par un ressortissant allemand. Celui-ci a été abattu mercredi 6 avril, à Zurich, par la police. Samedi, on apprend - selon plusieurs médias suisses - que la victime est le chef de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), d'après plusieurs sources bien informées. Une précision qui donne ainsi une dimension bien différente à ce fait divers.

Le ressortissant allemand de 38 ans, inconnu jusque-là des services de police du canton, était recherché depuis le 31 mars par les autorités, soupçonné d'être l'auteur d'un bref kidnapping dans le canton de Zurich. Un incident qui était resté secret jusqu'à ce qu'une fusillade n'éclate ce mercredi près de cette ville, capitale financière du pays.

Mais selon plusieurs médias suisses, dont le Tagesanzeiger et le site Heidi.news, il s'agirait du président chef de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV). En Suisse, la CFV joue le rôle de médiateur entre les autorités, les milieux scientifiques ou pharmaceutiques et la population. Le motif de l'enlèvement n'est pas encore clair et l'enquête n'en est qu'à ses débuts.