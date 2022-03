Suisse : une famille française tombe d'un immeuble, 4 morts et un blessé grave

Selon le journal suisse Le Matin, une infirmière qui rentrait de sa garde de nuit aurait trouvé les corps au pied de l'immeuble, situé en face de l’entrée du Casino de Montreux. Il s’agirait des membres d’une même famille : le père (40 ans), la mère (41), leur fillette de 8 ans, leur garçon de 15 ans et la sœur jumelle de l’épouse. Seul le fils de la famille a survécu, mais est hospitalisé dans un état grave.

"Je venais de me réveiller. Je n’arrive pas à vous décrire exactement le bruit que j’ai entendu. Des cris ? Je suis sorti sur mon balcon. On n’arrive pas à fixer cette image longtemps. Il y avait trois corps à gauche et deux plus à droite. Il y avait les enfants", décrit un voisin, choqué, au quotidien.

Les voisins de pallier décrivent au journal Le Temps une famille "très discrète" qui a emménagé il y a trois ans. "On n’entendait rien de chez eux, le père ne disait jamais bonjour dans le couloir et commandait de nombreux colis presque quotidiennement", raconte l'un d'entre eux.