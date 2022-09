Sur Twitch, un internaute russe nargue-t-il les Européens en diffusant sa gazinière allumée 24h/24 ?

Cette chaine a bel et bien existé, avant suspension par Twitch. Baptisée "Russiangas1" et rendue inactive par la plateforme, elle a toutefois diffusé du 11 au 21 septembre, de manière discontinue, les images d'une gazinière allumée depuis la cuisine du streamer de jour comme de nuit. Avec, pour message principal, affiché en gras sur l’écran, "From Russia with love ! 1.44 EUR\MONTH" ("De la part de la Russie avec amour ! 1,44€ par mois"), le but était donc de se moquer des Européens, privés quasiment de la totalité du gaz russe et payant très cher les quelques importations restantes. Pour rappel, 45% des importations de gaz en Europe provenait de Moscou en 2021, avant la guerre.