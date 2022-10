Surpris par un grizzly à l'issue d'une partie de chasse, deux étudiants américains se battent avec l'animal

Alors qu'il revenait à sa voiture aux côtés de Cummings, Lowry a confié à la chaîne CNN qu'il a remarqué marques laissées au sol par un ours. À peine en avait-il parlé à son camarade qu'il a entendu des bruits suspects à travers les arbres. "Ours ! Ours!", a-t-il crié, expliquant que le grizzly l'a ensuite envoyé au sol en un instant. "Il s'est emparé de mon bras gauche, il m'a secoué, il m'a cassé le bras gauche", raconte-t-il.

Son partenaire de chasse tente alors de réagir et cherche à attirer l'attention de l'ours. Il crie, lui lance des objets, mais s'aperçoit que cela ne produit pas l'effet escompté. Et se décide à foncer droit sur l'animal "Il a sauté et a attrapé l'ours, qui m'a du même coup lâché." Les deux lutteurs ne sont pour autant pas tirés d'affaire. C'est en effet au tour de Cumming d'être visé : le grizzly l'a ainsi "attaqué" et "un peu mâchouillé". Le grizzly, une fois s'être légèrement éloigné, est revenu à la charge pour le mordre, au niveau du crâne et de la joue. Des blessures dont témoigne une photo prise à l'hôpital.