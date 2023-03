Sursis pour Donald Trump : la justice new-yorkaise repousse son éventuelle inculpation

Pour l'heure, il n'en a rien été. Et le candidat à un second mandat en 2024 a obtenu quelques jours de sursis. D'après plusieurs médias outre-Atlantique, un grand jury - un panel de citoyens aux larges pouvoirs d'enquête qui travaille avec le procureur en charge du dossier - devait voter une inculpation ce mercredi après-midi. Mais ce grand jury a été annulé, font savoir le New York Times et le média en ligne Insider, qui s'appuient sur deux sources judiciaires. Selon la même source, ce panel ne votera pas avant la fin de la semaine.

Et même s'il venait à voter l'inculpation de Donald Trump la semaine prochaine, l'ancien président américain ne devrait pas être arrêté dans l'immédiat. Il faudrait alors attendre plusieurs jours pour qu'il comparaisse à Manhattan. Dans ce cas, après s'être volontairement "rendu" à la justice, il se ferait signifier les poursuites et serait, éventuellement et symboliquement, placé quelques minutes en état d'arrestation.