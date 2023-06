Suspecté d'espionnage, un hockeyeur russe arrêté en Pologne

Il s'agit de la 14e personne interpellée dans le cadre d'une enquête sur un "réseau d'espionnage collaborant avec les services spéciaux russes", précise le Parquet national. Ces suspects ont "mené des activités de renseignement et de propagande contre la Pologne". Parmi leurs tâches figureraient "la surveillance des itinéraires ferroviaires" et le fait de répandre de "la propagande contre l'Otan, la Pologne et la politique du gouvernement polonais".

La Russie a exprimé sa "vive protestation" face à cette arrestation. "Nous exigeons qu'une explication immédiate et complète soit fournie" à Moscou, réclame la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova. L'ambassade russe en Pologne a, elle, "envoyé une note au ministère polonais des Affaires étrangères lui demandant [...] de l'informer des accusations portées contre" le joueur de hockey arrêté. En effet, "à ce jour, l'ambassade et les bureaux consulaires russes en Pologne n'ont reçu aucune information officielle de la part des autorités polonaises compétentes à ce sujet", a-t-elle déploré.