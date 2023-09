Visas suspendus au Niger, Mali et Burkina Faso : "On ne boycotte jamais d'artistes", assure Rima Abdul Malak

Des professionnels du monde de la culture ont protesté contre cette directive. Dans un communiqué publié jeudi, le Syndeac (Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) et ses homologues ont vivement réagi au message qu'ils assurent avoir reçu mercredi "en provenance des DRAC", les directions régionales de la culture, et "rédigé sur instruction du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères".

"Ce message au ton comminatoire demande à nos adhérents de 'suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute coopération avec les pays suivants : Mali, Niger, Burkina Faso'", s’étaient émus les syndicats dans un communiqué.