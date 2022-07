Sydney : des milliers d'habitants appelés à évacuer face à la menace des inondations

Le barrage de Warragamba a commencé à déborder aux premières heures, ce dimanche matin. Les autorités se préparent à ce que ce barrage ainsi que la rivière Hawkesbury-Nepean débordent et que des averses torrentielles déclenchent des inondations soudaines généralisées dans tout l'État. À Camden, une banlieue au sud-ouest de Sydney abritant plus de 100.000 personnes, des magasins et une station-essence étaient déjà inondés.

De leurs côtés, les météorologues mettent en garde contre des précipitations totales sur six heures comprises entre 80 et 150 millimètres à Sydney et dans l'Illawarra dans les prochains jours. Étant donné que le déluge coïncide avec le premier week-end des vacances scolaires, les autorités exhortent les conducteurs à faire preuve d'une extrême prudence sur les routes. "Nous savons que les eaux de crue sont extrêmement dangereuses, en particulier pour les conducteurs. Si la route est inondée, faites demi-tour et trouvez un autre chemin", a déclaré Rogers, chargé des transports en Nouvelle-Galles du Sud.