Erdogan demande à Poutine de "nettoyer" le nord de la Syrie des forces kurdes

Si Moscou et Washington ont tous les deux affirmé leur opposition à une éventuelle incursion terrestre turque dans le nord de la Syrie, la région n'en demeure pas moins une poudrière. Quelques centaines de soldats de la coalition internationale sont déployés dans cette région aux mains des Forces démocratiques syriennes (FDS, dominées par les Kurdes), fer de lance de la lutte contre le groupe jihadiste État islamique (EI) chassé de ses fiefs en Syrie en 2019.

En 2019, un accord entre Ankara et Moscou avait mis fin à une autre offensive turque, promettant la création d'une "zone de sécurité" de 30 km pour protéger la Turquie des attaques qui pourraient venir du territoire syrien. Un accord aux termes similaires avait été séparément conclu entre Ankara et Washington en 2019. Problème : la Turquie reproche à la Russie, ainsi qu'aux États-Unis, de ne pas respecter ces accords et d'avoir failli à éloigner les YPG de la frontière turque.