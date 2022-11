Les enfants de djihadistes s'adaptent bien une fois rapatriés, selon une ONG

Ils sont plus de 1 500 à être revenus, depuis 2019, en Allemagne, en France, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède. Les enfants de djihadistes s'adaptent en majorité bien, une fois rapatriés, indique Human Right Watch (HWR), ce lundi, dans un rapport intitulé "Mon fils est juste un enfant comme les autres". L'ONG a interrogé des proches, parents d’accueil, assistants sociaux et enseignants d'une centaine d'enfants âgés de deux à 17 ans, tous revenus de zone irako-syrienne entre 2019 et 2022.

Il en ressort que 89% des personnes interrogées estiment que l'enfant s'adapte "très bien" ou "assez bien", en dépit des mois passés sous le joug de l'État islamique (EI) ou dans l'"horreur" des camps de déplacés du nord-est syrien. Seules 4% de ces personnes indiquent que l'enfant est en difficulté. Par ailleurs, 73% des personnes interrogées affirment que l'enfant se débrouille "très bien" ou "assez bien" en classe, malgré un piètre accès à l'éducation durant leur captivité.