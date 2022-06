Syrie : la mère d'une Française atteinte d'un cancer implore Macron de la rapatrier

La jeune femme avait quitté l'Hexagone en 2015 après s'être convertie à l'islam, avec ses trois enfants et son compagnon djihadiste, qui a été tué. Son deuxième mari, un autre membre de l'EI, est depuis, lui aussi, décédé.

Selon Mes Emmanuel Daoud et Agathe Quinio, la trentenaire souffre d'un cancer du côlon et a subi récemment "deux opérations chirurgicales lourdes pour qu'il soit procédé à l'ablation de métastases". Toutefois, elle n'a "pas accès aux soins nécessaires à sa survie", c'est-dire à des "traitements de chimiothérapie et de radiothérapie", poursuivent-ils, ajoutant que "son pronostic vital est en jeu".

Selon eux, sa situation "correspond, ni plus ni moins, à des traitements inhumains et dégradants au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales". Ils en appellent donc au "sens des responsabilités" du couple présidentiel pour "protéger" la fille et les petites-enfants de Pascale Descamps.