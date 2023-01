Systèmes Patriot et blindés légers : les États-Unis et l'Allemagne renforcent leur soutien à l'Ukraine

Un peu plus tôt, des sources gouvernementales allemandes avaient déjà indiqué à l'AFP que Berlin et Washington prévoyaient de franchir une "nouvelle étape qualitative" de livraisons d'armes à l'Ukraine. Les Marder "seront un moyen de plus pour faire reculer les positions russes", a assuré Marie-Agnes Strack-Zimmermann, la présidente de la Commission de la défense au Bundestag, la chambre basse du Parlement, à la chaîne de télévision Die Welt. Selon le magazine allemand Der Spiegel, entre 20 et 40 blindés seront fournis par l'Allemagne à Kiev.

En service depuis les années 1970, les Marder sont des blindés légers destinés au transport de troupes. Leur armement principal est un canon de 20 mm. Les Bradley sont des engins plus ou moins de la même famille, en service depuis le début des années 1980. Dans le modèle M2, ils sont équipés d'un canon de 25 mm ainsi que d'un lanceur de missile anti-char, et peuvent transporter, en plus de l'équipage, six combattants. Les alliés européens de l'Ukraine ont déjà livré des chars de conception soviétique, mais jamais encore de chars de fabrication occidentale, malgré les demandes répétées de Kiev.