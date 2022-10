Tableau de Van Gogh aspergé de soupe : les militants écologistes devant la justice

En parallèle, Lara Johnson, âgée de 38 ans, est accusée d'avoir commis des dégradations en couvrant de peinture orage un panneau rotatif devant le siège de Scotland Yard, vendredi, toujours à Londres. D'autres manifestants s'étaient collés à la route et la police avait affirmé avoir interpellé 24 personnes. Elle sera, elle, jugée le 23 novembre prochain.

Les trois militantes ont plaidé non coupable. Elles ont été libérées par le juge, sous certaines conditions. Anna Holland et Phoebe Plummer ne doivent notamment entrer dans aucun musée ou galerie. Elles ne sont plus, non plus, à utiliser de la peinture ou des substances adhésives dans l'espace public.