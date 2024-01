Taïwan appelle la Chine à "respecter les résultats de l'élection" présidentielle

Taïwan appelle ce dimanche la Chine à prendre en compte la victoire de Lai Ching-te. Ce nouveau président décrié par la Pékin affirme que l'île est de facto indépendante. Il promet de défendre la souveraineté de son territoire face aux menaces de réunification.

Moins de 24 heures après la victoire du candidat démocrate Lai Ching-te, Taïwan a appelé la Chine à "respecter les résultats de l'élection" présidentielle. "Le ministère des Affaires étrangères appelle les autorités de Pékin à respecter les résultats de l'élection, à faire face à la réalité et à renoncer à réprimer Taïwan", selon un communiqué publié ce dimanche 14 janvier.

Victoire du candidat démocrate à 40,1%

La veille, le vice-président sortant Lai Ching-te, 64 ans, a remporté l'élection présidentielle à un tour avec 40,1% des voix. Ce médecin spécialiste de la moelle épinière, entré en politique il y a près de trente ans, était le grand favori du scrutin qui s'est déroulé samedi 13 janvier. Il était surtout le candidat œuvrant pour la défense de la souveraineté de l'île face à Pékin, dans une campagne marquée par une forte pression diplomatique et militaire de la Chine.

Depuis, le régime communiste a réitéré ses velléités de reprendre la main sur Taiwan. Plus tôt ce dimanche, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé sur le réseau social X que "quels que soient les changements qui surviennent à Taïwan, le fait fondamental qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et que Taïwan fait partie de la Chine ne changera pas". Dans un communiqué, la Chine a également fait savoir que "la réunification" avec Taïwan était "inévitable" malgré le vote et rappelé son opposition aux "activités séparatistes" à Taïwan.