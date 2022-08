Taïwan "déterminée" à se défendre contre une potentielle attaque chinoise

Le spectre d'une invasion se faisant de plus en plus pressant, Taïwan organise, depuis plusieurs mois, des entraînements grandeur nature, d'une ampleur inédite. Le but recherché : repousser l'envahisseur, malgré une armée dix fois moins équipée et moins staffée que sa voisine communiste. Pour mettre en échec la troisième puissance militaire mondiale, les Taïwanais s'inspirent d'ailleurs, en partie, de ce qu'il se passe en Ukraine. Voyant une similitude évidente entre les prétentions russes et chinoises, le ministre de la Défense a notamment intégré des tactiques ukrainiennes dans ses différentes manœuvres.