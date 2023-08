Taïwan : de nouvelles manœuvres militaires de la Chine, en guise de "sévère mise en garde"

Prenant acte de ces mises en garde, Taïwan a rapporté pas moins de 42 incursions d'avions militaires chinois dans sa zone de défense aérienne et observé que huit navires chinois ont aussi pris part aux manœuvres. Au total, 26 avions de guerre ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, a expliqué dans un communiqué le ministère de la Défense de l'île.

Côté chinois, on glisse que ces exercices cherchent à tester la capacité des navires et avions chinois "à prendre le contrôle des espaces aériens et maritimes" et à combattre "dans des conditions réelles". Une attitude belliqueuse que Taïwan a fermement condamnée, déplorant un "comportement irrationnel et provocateur" et promettant d'envoyer "les forces appropriées pour y répondre (...) afin de défendre la liberté, la démocratie et la souveraineté de Taïwan".