Deux ballons chinois ont survolé Taïwan, selon le gouvernement

Le ministère taïwanais de la Défense a affirmé avoir détecté deux ballons chinois dans son espace aérien. Ils auraient franchi, ce lundi 1er janvier, la ligne médiane du détroit de Taïwan qui sépare l'île de la Chine. Ce ne sont pas les premiers ballons détectés, alors que l'élection présidentielle à Taïwan doit se tenir le 13 janvier.

Le ministre taïwanais de la Défense a affirmé avoir détecté le passage de deux ballons chinois dans son espace aérien, ce lundi 1er janvier. Selon un communiqué, les deux ballons auraient franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan à deux endroits différents, l'un près de la ville de Chiayi, à l'ouest de l'île, l'autre au nord à Keelung.

La pression militaire et politique de la Chine

Le premier ballon s'est dirigé vers l'est en survolant l'île, selon un graphique transmis par le ministère. Les deux engins, qui évoluaient à "une altitude d'environ 30.000 et 32.000 pieds (entre 9 et 10 km)", se dirigeaient "vers le nord-est" avant de disparaître, selon le communiqué du ministère.

Ce n'est pas la première fois que des ballons chinois sont observés à Taïwan. Alors que l'île se prépare à son élection présidentielle, ce 13 janvier, des ballons ont été aperçus dès le début du mois de décembre. La ligne médiane du détroit a notamment été franchi le 8 et le 18 décembre, selon de précédentes publications de la part de Taipei.

Ces dernières années, la Chine a intensifié sa pression militaire et politique sur Taïwan, qu'elle revendique comme faisant partie de son territoire. "La menace militaire chinoise contre Taïwan s’accroît, en particulier au cours des deux dernières années. De plus, la Chine nous livre une guerre hybride, une guerre cognitive faite de désinformation, doublée de cyberattaques et d’infiltration ainsi que de pressions économiques. Et tous ces éléments se sont multipliés", soulignait effectivement le ministère des Affaires étrangères, Joseph Wu, auprès du Monde.

Les ballons chinois sont par ailleurs devenus un sujet politiquement sensible depuis le mois de février dernier, lorsque les États-Unis ont abattu, après qu'il a survolé leur territoire, ce qu'ils ont qualifié de ballon espion. Pékin avait de son côté affirmé qu'il s'agissait d'un dirigeable civil ayant dévié de sa trajectoire.