Taïwan : deux navires de guerre américains dans le détroit, la Chine prête à "à déjouer toute provocation"

Le 12 août, Washington avait annoncé son intention de renforcer ses relations commerciales avec Taïwan et d'effectuer de nouveaux passages aériens et maritimes dans le détroit, en réponse aux actions "provocatrices" de la Chine. Lors des plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan, l'armée chinois avait pendant cinq jours déployé navires de guerre, missiles et avions de chasse, simulant un blocus de l'île.

Le 16 août, le vice-amiral de la Septième flotte, Karl Thomas, avait qualifié d'"irresponsable" le tir de missiles balistiques au-dessus de l'île par Pékin lors de ces exercices, soulignant que ces tirs avaient frôlé les voies de navigation internationales.

Taïwan vit sous la menace constante d'une invasion de Pékin, qui considère l'île autonome comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, et si nécessaire par la force. Pékin de son côté s'insurge contre toute action diplomatique susceptible de conférer une légitimité à Taïwan et a réagi avec une agressivité croissante aux visites de responsables et politiques occidentaux.