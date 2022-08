Taïwan : "Il y a plus d'inconvénients que d'avantages pour la Chine de tenter une réunification par la force"

La tension monte d'un cran en mer de Chine. Après l'arrivée très commentée de Nancy Pelosi à Taïwan mardi, la Chine a déployé ce mercredi une série de sanctions commerciales, ainsi que des exercices militaires autour de l'île. Une réponse "nécessaire et légitime", selon Pékin, qui menace "ceux qui offensent la Chine" - en l'occurrence les États-Unis.

Malgré cela, "même si une invasion militaire n'est pas à exclure, elle paraît difficile", tempère Pascal Boniface, invité sur LCI. "Militairement ce ne serait pas facile", l'île étant à 180 km des côtes, et "bien équipée, par les Américains", estime-t-il. Mais surtout, "cela porterait atteinte à la croissance économique de la Chine" -Taïwan fournissant les microprocesseurs dont le continent a besoin - ajoute Pascal Boniface. "Donc pour le moment il y a plus d'inconvénients que d'avantages à tenter une réunification par la force", conclut le directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques.