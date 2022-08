Taïwan : l'armée chinoise accusée par Taipei de simuler une attaque de l'île

La veille, l'armée chinoise avait admis avoir déployé un grand nombre de chasseurs, bombardiers et destroyers pour participer à des manœuvres menées "jour et nuit". Une mise en garde envoyée à la présidente taïwanaise, issue d'un parti indépendantiste, et aux États-Unis, accusés par Pékin d'avoir "trahi" leur parole en renforçant ces dernières années leurs relations avec les autorités taïwanaises.