Taiwan : la Chine lance de nouvelles manœuvres militaires autour de l'île

C'est une nouvelle mesure de dissuasion de la part de Pékin. Ce lundi 15 août, le gouvernement chinois a annoncé avoir organisé de nouveaux exercices militaires proche de Taïwan, après l'arrivée de cinq parlementaires américains sur l'île. Cette nouvelle visite s'opère deux semaines après la venue de Nancy Pelosi, qui avait déjà déclenché la colère de la Chine.

"Le 15 août, le Théâtre oriental de l'Armée populaire de libération chinoise a organisé une patrouille de préparation au combat interarmées multi-services et des exercices de combat dans la mer et l'espace aérien autour de Taïwan", a déclaré l'armée chinoise dans un communiqué. Dans son point quotidien, le ministère taïwanais de la Défense a affirmé, dimanche 14 août, avoir détecté 22 avions et six navires chinois opérant près du détroit. 11 des avions ont dépassé la ligne médiane, une démarcation non officielle entre Taïwan et la Chine que Pékin ne reconnaît pas.

De son côté, la délégation américaine - un sénateur et quatre représentants, des démocrates et un républicain -, dont la visite n'avait pas été annoncée, est arrivée dimanche soir à Taipei. Elle devrait rencontrer la présidente de l'île, Tsai Ing-wen ainsi que Joseph Wu, le ministre des Affaires étrangères. Le déplacement de deux jours porte essentiellement sur le commerce, la sécurité de la région et le changement climatique, selon l'Institut américain à Taïwan, l'ambassade de facto des États-Unis dans l'île.

"Alors que la Chine continue à faire monter les tensions dans la région, le Congrès américain a de nouveau envoyé une délégation de haut niveau à Taïwan, démontrant ainsi une amitié qui n'est pas effrayée par les menaces de la Chine et souligne le soutien résolu des Etats-Unis envers Taïwan", a salué Joseph Wu, dans un communiqué.