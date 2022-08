Taïwan : la Chine poursuit ses exercices militaires "autour" de l'île

"L'Armée populaire de libération (...) continue de mener des exercices pratiques interarmées dans l'espace maritime et aérien autour de Taïwan, en se concentrant sur des opérations conjointes anti-sous-marins et d'assaut en mer", a indiqué dans un communiqué le Commandement Est de l'armée chinoise. Il n'a pas précisé dans quelles zones se déroulent ces manœuvres, ni si elles sont "à tir réel" ou non.

Les précédents exercices avaient pour but de s'entraîner à un "blocus" de l'île, selon les médias officiels chinois. Ils avaient conduit aux tirs de plusieurs missiles, dont certains avaient survolé Taïwan et s'étaient écrasés dans la zone économique exclusive du Japon. La zone de défense aérienne de l'île avait également été franchie par des hélicoptères de l'armée chinoise.

Pour prouver à quel point elle s'était approchée des côtes taïwanaises, l'armée chinoise avait par ailleurs diffusé ce weekend une photo prise, selon elle, à partir d'un de ses navires de guerre, où l'on voit un bâtiment de la marine taïwanaise à quelques centaines de mètres seulement. Ce cliché pourrait être le plus proche du littoral taïwanais jamais pris par les forces de Chine continentale.